皇居・乾通り（東京都千代田区）の一般公開が２１日午前に始まった。江戸城の石垣を望む乾通りには、約７５０メートルの間にソメイヨシノやシダレザクラなど約３０品種、９９本の桜が植えられている。宮内庁によると、公開直前に寒さがぶり返したこともあり、エドヒガンは五分咲き、コシノヒガンは七分咲きの状態。朝から約５００人が皇居前広場に列をつくり、咲き始めたばかりのソメイヨシノの写真をスマートフォンなどで撮り