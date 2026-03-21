ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの村上信五が２１日、大阪市内で行われた近畿大学卒業証書授与式にゲストスピーカーとして登場した。割れんばかりの大歓声と拍手に出迎えられて登壇した村上は、６０４１人の卒業生を前に「卒業できて、うれしいかー！」と笑顔で呼びかけた。卒業生に向けて「普通ってそんなに悪くないぞ」と語りかけた村上。ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴのメンバーや、同世代の嵐と強烈な個性の中で「見渡せば僕は個性に埋