息子のユウトは全寮制の高校に通っていて、家に帰ってこられるのは長期休みだけです。久しぶりに会えると思うと、どうしても張り切ってしまいます。とくに食事は、「おいしいものを食べさせたい」という気持ちが強いです。ところが息子に電話で食べたいものを聞いても、返ってくるのは「何でもいい」の一言。年に数回の貴重な帰省だからこそ、喜んでくれる料理を作りたいのに、なかなか献立が思い浮かばず焦ってしまいました。それ