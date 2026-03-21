＜フォーティネット・ファウンダーズカップ2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞72位から巻き返しを狙った渋野日向子。「本当にこの2日間、パターが入っていたら良かった」と悔しい表情を見せる。【写真】あどけなさ残る？プロ合格直後のシブコ貴重カット前日に続きショットでチャンスにつけることは多かったが、課題となっていたパッティングにこの日も苦戦。1バーディ・2ボギーの