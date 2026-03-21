＜フォーティネット・ファウンダーズカップ2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞初日は3つのバーディーを奪いながらも、ボギーとダブルボギーが重なり「76」。4オーバーの121位タイと出遅れた岩井明愛だが、2日目は一転、初日から10打縮める「66」をマーク。この日のベストタイとなる好スコアで、一気に31位タイまで浮上した。【写真】あどけなさ残る？プロ合格直後のシブコ貴重カッ