◇大相撲春場所14日目（2026年3月21日エディオンアリーナ大阪）東前頭筆頭の若隆景（31＝荒汐部屋）が、日本相撲協会に「右上腕三頭筋付着部損傷疑い、右肘内側側副靱帯損傷疑いで6週間程度の療養を要す」との診断書を提出して休場した。場所前の稽古で右肘を痛め8勝5敗で勝ち越しを決めた13日目の阿炎戦で悪化させた。休場は2023年秋場所以来7度目。14日目の対戦相手、大栄翔は不戦勝となる。