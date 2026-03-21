20日午後5時50分ごろ、新潟県上越市大潟区のＪＲ信越線・潟町駅で、快速列車「越乃Ｓｈｕ＊Ｋｕｒａ」が、ホームを約550ｍ過ぎて停車しました。後ろから特急列車が近づいていたため、この列車は潟町駅に戻ることができず、そのまま次の停車駅である直江津駅に向かいました。列車には乗客31人と乗務員5人が乗っていましたが、けが人はなく、潟町駅で乗り降りする予定の客もいませんでした。ＪＲ東日本によりますと、列車の運