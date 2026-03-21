【ロンドン＝横堀裕也】英政府は２０日の声明で、イランがホルムズ海峡で船舶を攻撃する際に使用するミサイル拠点などについて、米軍が英軍基地を使って攻撃することを認めたと明らかにした。これまでは「防衛的措置」に限って許可してきたが、事実上、基地使用の拡大を容認した形だ。英政府はイランが船舶などに攻撃対象を広げていることを非難し、「英国および世界経済に悪影響が及びかねない」と危機感を表明した。その上で