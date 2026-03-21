世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。中国の「エスカレーターで“車”暴走乳児が衝撃で“落下”」についてです。◇中国・雲南省のショッピングモール。1人の女性が、子どもと一緒にエスカレーターに乗ろうとしたそのとき…子どもに気をとられたのか、おもちゃの車を手放してしまいます。車は、蛇行しながら降りていき、先に乗っていた女性に衝突。エスカレーターを下から、捉えた映像を見ると…衝撃により、女性が抱えていた