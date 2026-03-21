【その他の画像・動画等を元記事で観る】2016年1月にTVアニメ1期が放送され、アニメ放送10周年を迎えた『この素晴らしい世界に祝福を！』。放送10周年を記念したスペシャルイベントが2026年7月26日（日）にパシフィコ横浜国立大ホールで開催されることが発表されていたが、この度イベントタイトルなどの詳細やビジュアルが公開された。イベントタイトルは【『この素晴らしい世界に祝福を！』アニメ10周年記念イベント“Colorful