モデルで俳優のKoki，さん（23）が2026年3月14日、自身のインスタグラムを更新。ルイ・ヴィトンのジャケットコーデを披露した。Koki，さんは俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの次女。姉はフルート奏者でモデルのCocomiさん。全身ルイ・ヴィトンでオーラ全開Koki，さんは、ヴィトンのジャケットとサングラス、バッグを合わせた衣装ショット3枚を投稿。インスタグラムに投稿された写真では、デニムのボトムにヴィトンのテーラ