メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県亀山市の新名神高速下りで、トラックが乗用車に衝突し6人が死亡した事故で、警察がトラックを運転していた女の勤務先を家宅捜索しました。 20日、亀山市の新名神高速下りのトンネル出口付近で、運送会社社員の水谷水都代容疑者（54）が運転する大型トラックが乗用車に突っ込みました。 車4台が絡む事故になり、子ども3人を含む6人が死亡しました。 警察は21日午前、広島市にある水