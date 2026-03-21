◆センバツ第３日▽１回戦花咲徳栄３―２東洋大姫路（２１日・甲子園）２００３年センバツ準々決勝で延長１５回引き分け再試合の熱戦を演じた東洋大姫路・花咲徳栄の２３年ぶりの再戦が実現。東洋大姫路の一塁側アルプス席で当時「９番・捕手」で出場していた菰方崇博さん（４０）が母校に声援を送った。現在は神戸龍谷高体育教師の菰方さんは、当時エースのグエン・トラン・フォク・アンさんとバッテリーを組んでいた。甲