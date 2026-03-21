ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの村上信五が２１日、大阪・東大阪市で行われた近畿大学の卒業式に登場し、卒業生を前にゲストスピーチを行った。村上が東大阪キャンパスの約６０００人の卒業生の前に登場すると、割れんばかりの歓声と拍手で迎えられた。人との関わり方について述べ、「あいさつをしてコミュニケーションが取れていれば、大体のことはやってＯＫじゃないかな」と笑顔。人生の先輩として先に社会に出ているからこそ言え