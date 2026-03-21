◆センバツ第３日▽１回戦花咲徳栄３―２東洋大姫路（２１日・甲子園）昨秋近畿８強の東洋大姫路（兵庫）と、関東準Ｖの花咲徳栄（埼玉）が１回戦で激突。花咲徳栄が、同点の８回１死満塁の好機で、“奇策”を成功させて２点を勝ち越し、春１６年ぶりの白星をつかんだ。花咲徳栄は１点を追う８回に同点に追いつき、なお１死満塁の好機で２番・鈴木琢磨が打席に。左腕・下山大翔に対し、フルカウントからの６球目に全走者が