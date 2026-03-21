イラン情勢の悪化に伴い、国内ではガソリン価格の急騰など原油高の影響が強まっている。全国で銭湯を展開する「極楽湯」では重油ボイラーへの依存度が高い地方都市の店舗や、燃料配送コストが上乗せされる地域の店舗で、サウナの稼働制限や温度設定の変更を先行して行った。ほかの温泉施設でも稼働時間の短縮や値上げなど厳しい状況が続く。重油ボイラーによる夜間の温度管理が必須な冬場のハウス栽培は、物理的な供給制限の