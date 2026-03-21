大阪・関西万博のポルトガル館に展示された銅像のレプリカが大分県日出町に設置され20日除幕式が行われました。 半年間に渡って行われた2025年の大阪・関西万博。およそ160の国と地域が参加し期間中は多くの人で賑わいました。 閉幕からおよそ5か月が経った20日、日出町に、姉妹都市であるポルトガルのモンテモール・オ・ヴェーリョ市の訪問団が訪れました。 参加したのは寄贈した銅像の除幕式。 1510年に生まれた