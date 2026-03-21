CO2の排出削減や安全運転につながるエコドライブを広めようと運転の燃費の良さを競う大会が行われました。 この大会は大分トヨペットが開いたもので大分県内の店舗の顧客を中心とした19チームが挑戦。ゲストとして元プロ野球選手の内川聖一さんのチームも参加しました。 参加者はハイブリッドの自家用車で別府市内3か所のチェックポイントを通過して、戻ってきた時の平均燃費を競います。 ◆大分トヨペット與縄裕二