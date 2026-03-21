大分県豊後大野市の稲積水中鍾乳洞で20日ダイバーによる調査が行われました。 「鍾乳洞の水深」日本一を目指して行われたもので水深100メートルの地点を目指します。 稲積水中鍾乳洞 豊後大野市三重町の稲積水中鍾乳洞です。入り口からおよそ300メートル鍾乳洞を進むと…。 ◆TOS渡辺一平記者「入り口から歩いてきて鍾乳洞の一番奥までやってきました。 こちらからダイバーが水の中に