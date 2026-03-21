大分県大分市で開催中の「金曜ロードショーとジブリ展」20日、来場者が15万人を突破しました。 ◆TOS甲斐菜々子記者「展覧会が開く10分ほど前なんですがすでに多くの人が行列を作っています」 大分市の県立美術館で開かれている「金曜ロードショーとジブリ展」。3連休初日の20日、朝から多くの人が会場を訪れました。 大分県立美術館 記念すべき15万人目の来場者となったのは宮崎県か