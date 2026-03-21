3月20日は春分の日。3連休がスタートしました。 大分県大分市の水族館も賑わっていていま、ある動物の赤ちゃんが人気となっています。 うみたまご ◆TOS刀祢優月記者「連休初日のきょう、うみたまごは多くの家族連れなどで賑わっている」 水族館「うみたまご」で休日を満喫する人たち。 ここで、いま訪れた人を虜にしているのがゴマフアザラシの赤ちゃんです。 お母さんの「とまと」にくっついて一生懸