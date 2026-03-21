都甲万結さん中学1年生 夏と冬2つのパラリンピック出場を目指す中学生の話題です。 家族の支えを力に二刀流でパラリンピックを目指す中学生を紹介します。 練習のためプールを訪れたのは大分市に住む都甲万結さん、中学1年生です。 練習に励む都甲万結さん ◆都甲万結さん（Q今から練習だがきょうはどんな練習をしてどこを頑張りたい？）「きょうはクロールがメインでキックとか、最後にバテ