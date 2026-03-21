東日本大震災から15年の節目を迎え、天皇皇后両陛下は愛子さまを伴って被災３県を訪問されます。これまでも“震災の傷”に思いを寄せ、被災者に寄り添われてきた両陛下。被災地に心を寄せ続ける思いは愛子さまにも引き継がれています。■東日本大震災15年の節目両陛下と愛子さまが被災３県へ――天皇皇后両陛下が被災地を訪問された場面ですね。東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県岩沼市です。両陛下は2011年６月４日、この