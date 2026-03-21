パシフィックリーグマーケティングは、パ・リーグ6球団の現役選手が出演するパーソル パ・リーグTVプロモーション映像を公開した。【動画】パ・リーグ6球団の現役選手が“熱演”今回は、齋藤友貴哉投手（北海道日本ハムファイターズ）、荘司康誠投手（東北楽天ゴールデンイーグルス）、桑原将志選手（埼玉西武ライオンズ）、山本大斗選手（千葉ロッテマリーンズ）、麦谷祐介選手（オリックス・バファローズ）、川瀬晃選手（福