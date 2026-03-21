妻が以前好きだと言っていたパエリアを作ろうと、ちょっといいスーパーで買い物をして、2時間かけて作ったそう。ちょっと手こずったけれど、これで妻も喜んでくれると思った夫ですが…。妻はどこか浮かない顔…夫に代わって、あなたはその理由がわかりますか？＞＞【まんが】妻の気持ちがわからない