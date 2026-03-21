「カーリング・世界選手権」（２０日、カルガリー）１次リーグ最終戦が行われ、すでに決勝トーナメント進出を決めている日本代表のロコ・ソラーレは地元カナダに５−６で敗れ３敗目。通算９勝３敗の３位で通過となり、準々決勝に進んだ。準々決勝は１次リーグ６位のトルコと対戦する。トルコとは１次リーグで敗れている。第２エンドに１点スチールを許し、後手に回る展開。第３エンドは複数点の好機だったが、カナダのエイナ