女優平祐奈（27）が21日、フジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）にVTR出演。複数のドラマを掛け持ちになった時でも演じ分けられると明かした。フジテレビの月9ドラマ「ヤンドク!」主役の橋本環奈（27）と、ドラマを撮了した“ごほうび旅行”の設定で静岡・熱海を巡った。平と橋本は、ともに11歳のときに映画「奇跡」（2011年公開）で初共演して以来16年来の友人。終盤で海鮮料理を食べながら、ドラマで役に入ってい