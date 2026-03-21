2026年3月12日20時から、紀ノ国屋は、オンラインストアで、春の数量限定企画「春のハッピーボックス」を販売しています。全セット送料込み・お楽しみバッグセット（ブルー）お買い物やお出かけに便利なバッグと、フルーツグミを詰め合わせたお得なセットです。「まとまる保冷バッグ」や「ニューポケッタブルバッグ」「カラーエコロジーバッグ」など、さまざまなシーンで活躍するアイテムが勢ぞろい。落ち着いたブルーのカラーリン