ハンバーガーチェーンのフレッシュネスバーガーは、2026年3月21日から4月5日まで、フレッシュネス公式アプリ会員限定のクーポン企画「Spring Coupon Fair」を開催しています。ランチやカフェタイムにうれしいクーポンフレッシュネスバーガーの人気No.1の「クラシックチーズバーガー」や、外ふわ＆中しっとりの「作りたてスコーンサンド」、おまけ付きのキッズセットなど、ランチやカフェタイムにピッタリのセットメニューが、20％