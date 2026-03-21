◆■「ゲームプラン通り」も最終盤で競り負ける 3月20日、マカオ特別行政区のスタジオシティ・イベントセンターで『EASL FINALS MACAU 2026』準決勝が行われ、宇都宮ブレックスが103－96で琉球ゴールデンキングスに勝利。2大会連続でファイナルズの舞台に進んだ琉球は、またしても頂点に届かなかった。 琉球の岸本隆一は試合後、「一言で言うと、やっぱり悔しかった試合ですね。自分たちのゲ