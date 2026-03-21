食パンで手軽にお店の味を再現！「お月見サンドバーガー」【画像を見る】再現テク＆味の決め手は「オーロラソース」バーガーショップの“お月見”気分を、おうちで楽しんでみませんか？バンズがなくても、食パンでしっかり再現できるのがうれしいポイント。味の決め手になるひと工夫もぜひチェックしてみてくださいね！教えてくれたのは▷ほりえさちこさん料理家。手軽で再現性の高い料理を各メディアで発信中。「ふわしゅわ