聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第15弾は「５レーン」だ。――◆――◆――ピッチを縦方向に５つのレーン（エリア）に分割して考える戦術的な概念。具体的には、左ウイング、左ハーフスペース、中央（センターレーン）、右ハーフスペース、右ウイングという５つの縦の通路として、俯瞰的にピッチを整理することだ。この考え方は、攻撃時のポジショニングを明確に