東京では桜の開花宣言もありましたが、皆さんのお住まいの地域ではいかがですか？早咲きの桜や、他のお花も咲き誇る季節となりました！そんな週末に「望月理恵のエンタメ☆カフェ」も春の特別営業です♪ 3月21日（土）夜８時からはスペシャル番組を放送！！【望月理恵のエンタメ☆カフェ春のエンタメ満開スペシャル！】この春、そしてさらにその先まで！今年注目のエンタメをピックアップ！お二人のゲストをコンシェルジュ