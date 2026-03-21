俳優の川粼麻世さんが自身のブログを更新。還暦を過ぎた友人2人と寿司屋を訪れ、偶然居合わせた客とも意気投合した賑やかな夜の様子を報告しました。 【写真を見る】【 川粼麻世 】「全員還暦越え」の寿司屋で大盛り上がり正体に気づかぬ客から「なんでそんなにギラギラしてるの？」川粼さんは「全員還暦越えで盛り上がった寿司屋」と題してブログを投稿。共に極真空手を楽しんでいるという60代の友人2人