アメリカ・ジョージア州で、通りかかった男が少年たちに突然襲いかかる瞬間がカメラに捉えられた。男は自転車に乗っていた少年を突き飛ばすと、そのまま立ち去っていった。少年は、「見知らぬ成人男性に襲撃された」と話している。映像から特定…ライブ会場で男を確保通りを歩く男。そこへ少年たちが乗った2台の自転車が現れた。すると突然、男は腰を落として手を叩き、乗っていた少年ごと自転車をなぎ倒すと、そのまま立ち去って