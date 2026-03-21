TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜午後2時）のメインパーソナリティーを務める女優で文筆家、電線愛好家の石山蓮華（33）が、21日までに自身のXを更新。出演料にかかる消費税分の取り扱いをめぐり損害賠償請求を起こしていたことを明かし、相手方と和解が成立したことを報告した。石山は「芸能マネジメント契約にかかる法的手続きについて、ご報告いたします。同じような立場で働く誰かの参考になればと思い、公表することにしまし