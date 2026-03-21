第98回選抜高校野球第98回選抜高校野球（甲子園）第3日は21日、第1試合の1回戦で花咲徳栄（埼玉）が東洋大姫路（兵庫）に3-2で逆転勝ちした。同点の8回に満塁から変則エンドランで“2ラン遊ゴロ”に成功し、決勝点を奪った。試合後、春の甲子園では16年ぶりの勝利を飾った岩井隆監督が勝負を決めた奇策を振り返った。場面は1-1と押し出し死球で同点に追いついた直後の8回1死満塁、フルカウントだった。三塁走者はそのまま、一