楽ちんコーデの定番とも言えるスウェットパンツ。着こなし方次第では部屋着っぽく見えてしまうこともあり、避けている大人女性も多いかもしれません。そこで今回は、きれいめに穿ける【しまむら】のスウェットパンツをご紹介。フレアやカーブなどトレンド感のあるシルエットで、こなれ見えが狙えそう。おしゃれさんも絶賛するアイテムなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。 シンプルコーデでもサマになるフレア