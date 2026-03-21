1次Lは9勝3敗カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで20日（日本時間21日）に行われた。1次リーグ最終戦で日本代表ロコ・ソラーレは、カナダに5-6で敗れて通算9勝3敗に。1次リーグ3位通過で、同6位のトルコと決勝トーナメント1回戦を戦う。世界チームランクではロコは9位、カナダのチームは5位。勝てば1次リーグ2位通過となる一戦だったが、強豪に及ばなかった。前半はロースコアの展開。不利な先攻の第5エンド（E