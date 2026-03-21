筆者の娘の友達を預かった翌日、ママ友がなぜか大荷物で訪問。突然始まった予想外の行動に戸惑う私。それは思いがけないサプライズプレゼントでした。少し驚いたけれど、ママ友のアイディアに感心した出来事です。 突然のお願い 娘が小学生だった頃の話です。ある日、ママ友から「急用ができてしまって、子どもたちを預かってくれない？」と連絡が入りました。急なことで驚きましたが、困っている時はお互い様。子どもが増えて