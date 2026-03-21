Vポイント×SMBCレディス国内女子ゴルフツアー・Vポイント×SMBCレディス第2日が21日、千葉・紫CCすみれC（6731ヤード、パー72）で行われた。イ・ミニョン（韓国）の放った仰天ショットに解説も目を疑った。2番パー4、フェアウェーからの第2打。イ・ミニョンの放った一打はピンの根元にピタリと止まった。解説は「えぇぇぇ……こんな止まり方あるんですね」と驚きを隠せず。スローのリプレー映像が流れると、「あれ、出てきて