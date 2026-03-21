負傷離脱中のデヨングとデリフトが選外、デパイも出場には慎重か日本代表と北中米共催ワールドカップ（W杯）の本大会グループリーグで対戦するオランダ代表が、3月のインターナショナル・マッチウィークに向けたメンバーを発表した。日本とオランダはW杯本大会のグループリーグで同居する。他にチュニジアと欧州プレーオフB組での勝ち上がりを交えての戦いになるだけに、オレンジ軍団の仕上がり具合は日本にとっても気になると