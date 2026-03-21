２７日に開幕を迎える今季のプロ野球。３年連続Ｂクラスに沈んだ西武の７年ぶりリーグ制覇へ、誰よりも熱いエールを送るのが歌手・松崎しげる（７６）だ。１９７９年にリリースされた「地平を駈ける獅子を見た」はチームの黄金期を支え、今なおファンから愛される球団歌。芸能界を代表するレオ党であり、巨人ファンでもある元高校球児は、２００８年を最後に遠ざかる２球団による日本シリーズを待ち望んでいる。取材場所に現れ