◆カーリング世界選手権（２０日、カナダ・カルガリー）日本代表ロコ・ソラーレが１次リーグ（Ｌ）最終戦でカナダと戦い、５―６で敗戦した。１次Ｌ３位が確定し、準決勝進出を懸けたプレーオフに進み、日本時間２２日にトルコと対戦する。互いに精度の高いショットが続いた同試合。１―２の第６エンド（Ｅ）にカナダが２点、第７Ｅに日本が２点、第８Ｅにカナダが２点と取り合い、３―６で終盤へ。後が無い第９Ｅはナンバ