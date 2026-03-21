モデル・山田優が披露した衣装ショットに注目が集まっている。山田は２１日までに自身のインスタグラムを更新し、自身が出演した番組に触れた上で「衣装のデニムは＠ｗｒｉｎｎ＿とコラボさせていただいたＤｅｎｉｍやはりイケテル形刺繍（ししゅう）もキュートです」と衣装を紹介。繊細な刺しゅうを施したチュールトップスと、大胆なワイドデニムのコントラストが際立つ、カジュアルファッションを披露した。この