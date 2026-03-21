“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第6話「怪盗フェイド登場」が22日に放送される。【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第6話「怪盗フェイド登場」予告多元地球Ι5109の喜輝（角心菜）と寿（谷田ラナ）は、買い