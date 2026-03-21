HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）の新曲「Youth」が、4月スタートのアニメ『BEYBLADE X （ベイブレードエックス）真・未来編』の新エンディングテーマに決定した。【ライブ写真】「BLUE DIARY」を歌い上げたaoenaoenは、14日に日産スタジアムで開催された「明治安田J1百年構想リーグ『横浜F・マリノス対ジェフユナイテッド千葉』」のキックオフ前に登場し、新曲「You