歌手の和田アキ子（75）が、芸歴58年目にしてYouTubeに初挑戦する。TOKYO MXとホリプロとの共同制作による新規デジタルコンテンツプロジェクトとして、YouTube番組『和田アキ子、AIスマホと親友になる。』が、29日の午後6時から始動する。【番組カット】AIスマホに話しかける和田アキ子学習によって進化するAIスマートフォンを“友達”に見立て、和田がその使い方を学び、共に時間を過ごしながら、やがて“親友”と呼べる存在