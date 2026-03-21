お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（62）が21日、自身のインスタグラムを更新。長男・仁一郎さん夫妻の披露宴に出席した様子を公開した。【写真】長男＆義娘の披露宴で“顔出し”3ショットを公開したハイヒール・モモコ昨年6月に仁一郎さんの結婚を報告していたモモコ。以降、インスタで、たびたび、ウエディングフォトや食事会の様子紹介している。今回「昨日、無事長男の披露宴が終りました」と報告したモモコは、タキシード