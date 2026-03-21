動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（3月9日〜15日）を発表。日本における映画ランキングは、先週2位に初登場したNetflix映画『ウォー・マシーン: 未知なる侵略者』が1位に浮上した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル同作は、米陸軍レンジャー部隊が異世界から現れた巨大な殺りくマシーンに立ち向かうSFミリタリー・アクション。グローバルTOP10（英語部門）でも87の国と地域で1位